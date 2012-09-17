Міліція перевіряє погрози агітаторам Кличка

Як повідомив кореспондентові УНІАН сьогодні начальник СЗГ УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, агітатори, серед яких була і дівчина, звернулися в міліцію із заявою про те, що 15 вересня невідома молода людина пригрозила фізично розправитися з ними і спалити агітаційний намет.

«Про цей факт є відповідна заява в міліцію. Наразі правоохоронці проводять опитування потерпілих і свідків інциденту, а також розшукують зловмисника за описами», - розповіла Е.Біганова.

У свою чергу, в прес-службі Сумської обласної організації партії «УДАР» Віталія Кличка» повідомили, що до агітаційного намету по вулиці Харківській в Сумах підійшов чоловік «в характерному спортивному костюмі» і почав погрожувати.

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«Спочатку він просто дивився на агітаторів. «Кличковці» запропонували йому газету і розповіли про програму «УДАРу». Але чоловік несподівано почав поводитися агресивно щодо агітаторів і, вкрай нецензурно виражаючись на адресу агітаторів і партії в цілому, почав провокувати активістів-кличковців на бійку. Хлопці провокацію проігнорували" - розповіли в прес-службі.

Згідно з повідомленням, чоловік не заспокоївся, і "пообіцяв повернутися, фізично розправитися з агітаторами і спалити намет».