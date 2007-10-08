Ахметов майже домовився з Ющенком, лишилося вламати Януковича?

Найбільш оптимальним розкладом сил, на думку Віктора Ющенка, стане формування парламентської коаліції БЮТ і «Нашої України — Народної самооборони» з активним залученням Партії регіонів до влади на парламентському рівні. За словами джерела «Економіческіх ізвестій» в секретаріаті президента, цю ідею подала голові держави одна з груп впливу: «Але це не означає, що інші групи не продовжують боротьбу за думку президента».

Джерело сказало, що глава держави, який має досвід підписання Універсала, не задовольнятиметься одними автографами. «Він намагається іншими узами зв`язати опозицію і більшість, надавши меншості деякі реальні важелі влади. Платою за це стане спільна відповідальність більшості і опозиції. Поки в Україні немає реально функціонуючої системи стримувань і противаг, це — єдиний можливий шлях, - переконано джерело. — Зараз йдеться навіть про те, щоб надати ПР кілька міністерських постів, але така ідея абсурдна сама по собі. Але регіоналам, якщо вони погодяться перебувати в опозиції, можна віддати крісло спікера та кілька ключових парламентських комітетів. За що вони мають, принаймні, конструктивно працювати в плані ухвалення, зокрема, змін до Конституції, нової редакції закону про Кабмін, законів про опозицію, місцеві держадміністрації, імперативний мандат».

Джерело повідомило, що Юлія Тимошенко скептично ставиться до такого проекту: «Немає упевненості, що вона сама гратиме за цими правилами. Рінат Ахметов і Борис Колесников, які регулярно ведуть переговори безпосередньо з президентом, поки нічого не вирішили. Тим більше що у них є проблема, як втихомирити амбіції Віктора Януковича і його партійного крила».