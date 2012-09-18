Лутковська відреагувала на лист дружини Луценка

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська розпочала за відкритим листом Ірини Луценко, дружини екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який утримується в Менській виправній колонії №91, провадження щодо захисту його конституційних прав.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

У рамках провадження В.Лутковська звернулася до генерального прокурора Віктора Пшонки щодо перевірки викладених у відкритому листі відомостей про порушення права конфіденційності при наданні побачень із адвокатами та захисниками Ю.Луценка.

Також Секретаріатом Уповноваженого з прав людини направлено запит до голови Державної пенітенціарної служби України Олександра Лісіцкова щодо одержання вичерпної інформації про порядок надання і проведення побачень осіб, взятих під варту та засуджених з іншими особами, про відповідність нормативним вимогам та обладнання приміщень для надання побачень.

Питання, порушені у відкритому листі І.Луценко, взято Уповноваженим ВР з прав людини на особистий контроль, підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, дружина Ю.Луценка у відкритому листі В.Лутковській заявила про відмову керівництва колонії у створенні належних умов для зустрічей екс-міністра з адвокатами.

За словами І.Луценко, з моменту переведення Ю.Луценка до виправної колонії, усі побачення із адвокатами та цивільним захисником відбуваються у загальній кімнаті для короткострокових побачень без дотримання права на конфіденційність.

І.Луценко наголошує, що правовий статус Ю.Луценка є таким, що він є засудженим, проте вирок не набрав законної сили. «Зауважу, що згідно із вимогами ст. 12 Закону про попереднє ув’язнення, чітко сказано, що особа, яка знаходиться у попередньому ув’язненні, тобто взята під варту, має право на побачення з захисником наодинці, причому без обмеження кількості побачень та їхньої тривалості», - йдеться в листі.

«Звертаючись до Вас, зауважую, що Юрій Луценко є громадянином України, конституційні права якого порушені, а їх захист входить до Ваших повноважень.

Прошу Вас довести не тільки захисникам засудженого екс-міністра Юрія Луценка, але й усім громадянам України, що задекларовані слова Уповноваженого з прав людини не розходяться із ділом», - йдеться в листі.