Невідомі розповсюдили листівки із закликом до вбивства губернатора

Примірник листівки має у своєму розпорядженні УНІАН.

У ній, зокрема, російською мовою йдеться про необхідність фізичного знищення вказаних чиновників. Невідомі пропонують С.Ларіна та О.Шаталова «вішати на ліхтарних стовпах, які ви ж самі встановлюєте по місту», а також «закочувати в асфальт, який ви ж самі й поклали», «розстрілювати на стадіонах, які ви ж і відкриваєте».

Ті, хто підготував листівку, називають себе «справжніми патріотами Кіровограда» і запевняють, що «лише справжні герої – Валерій Кальченко та Андрій Табалов – врятують місто від донецької чуми». (В. Кальченко – народний депутат, голова Кіровоградської обласної організації ВО «Батьківщина», балотується у виборчому списку об’єднаної опозиції. А. Табалов – голова Кіровоградської обласної організації «Фронт змін», балотується у 99-му мажоритарному виборчому окрузі від Об’єднаної опозиції - УНІАН).

Листівка підписана «Рухом опору донецькій диктатурі» та не містить жодних вихідних даних.

Заступник голови обласної організації Партії регіонів Валерій Манухін назвав листівки черговим використанням «чорного» піару політичними опонентами.

«Ті листівки, які невідомі розповсюдили у Кіровограді, - ніщо інше, як жовч наших опонентів. Вони перейшли усі допустимі й не допустимі межі. Виборча кампанія, яка проходить у Кіровограді – вже давно перетворилася на систематичне поливання брудом Партії регіонів та її представників», - прокоментував він.

У прес-службі Кіровоградського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» спростували будь-яку причетність до провокаційних листівок. За словами прес-секретаря штабу Лариси Здір, ще зранку вони звернулись до правоохоронних органів з проханням з’ясувати, хто був замовником друку.

В міліції повідомили УНІАН, що займаються даним питанням.