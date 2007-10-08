Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності ухвалення нової редакції Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками усіх політичних сил, що перемогли на дострокових парламентських виборах.

У своєму виступі Президент зробив акцент на кількох загальноукраїнських пріоритетах, навколо яких, за його словами, має вестися дискусія під час переговорів. Він нагадав, що за свідченням майже всіх експертів і спостерігачів, зокрема і міжнародних, те, що відбулося 8 місяців тому – це результат непродуманої політичної реформи. Президент переконаний, що 2008 рік має бути присвячений оптимізації політичного, конституційного процесу.

В.ЮЩЕНКО закликає політичні сили напрацювати нову редакцію Конституції, яка б, у першу чергу, унеможливила узурпацію влади будь-якою з політичних інституцій, а також забезпечила демократичний розвиток країни.

При цьому Президент зазначив, що важливо, щоб з цього приводу висловився український парламент, а з питань, які стосуються прав людини, також висловились і громадяни України.

Ще одним пріоритетом Президент назвав реформу місцевого самоврядування. За його словами, це також має бути невід’ємна частина конституційного процесу. За його словами, настав час надати органам місцевого самоврядування адекватні повноваження, а також матеріально забезпечити їх реалізацію.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО також наголосив на необхідності проведення адміністративної реформи і територіальної організації влади. Також, за його словами, реформи потребують судові органи. За словами В.ЮЩЕНКА, протягом останнього часу у багатьох випадках судові інститути не виконали покладених на них функцій.

На переговорах у Секретаріаті Президента присутні представники блоку "Наша Україна – Народна самооборона" - Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО; БЮТ – Юлія ТИМОШЕНКО та Олександр ТУРЧИНОВ; Партії регіонів – Віктор ЯНУКОВИЧ, Раїса БОГАТИРЬОВА; Блоку Литвина – Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, Ігор ШАРОВ; Комуністичної партії – Петро СИМОНЕНКО, Валентин МАТВЄЄВ; керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та секретар РНБО Іван ПЛЮЩ.