Опозиція готує подання до КС щодо законопроекту про наклеп

Про це в ефірі «5 каналу» заявив бютівець Роман Забзалюк.

«Об’єднана опозиція зробила чітку заяву з приводу чергового наступу на свободу слова в країні. Звісно після прийняття в першому читання народні депутати від Об’єднаної опозиції готують подання відповідне і до Конституційного суду, і звернення до європейської спільноти», - заявив Забзалюк.