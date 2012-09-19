Опозиція готує подання до КС щодо законопроекту про наклеп

08:23, 19 вересня 2012
Політика
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Депутати від Об’єднаної  опозиції готують подання до Конституційного суду щодо законопроекту про наклеп та образу.

Роман Забзалюк розповів про дії опозиції

Про це в ефірі «5 каналу» заявив бютівець Роман Забзалюк.

«Об’єднана опозиція зробила чітку заяву з приводу чергового наступу на свободу слова в країні. Звісно після прийняття в першому читання народні депутати від Об’єднаної  опозиції готують подання відповідне і до Конституційного суду, і звернення до європейської спільноти», - заявив Забзалюк.

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