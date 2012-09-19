Пинзеник називає небезпечним прецедентом визнання боргу ЄЕСУ державним

Про це сказав екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник, коментуючи сьогоднішнє рішення суду щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України", повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Українське законодавство, як і в усьому світі, розмежовує відповідальність держави і підприємств – держава не відповідає за зобов’язаннями підприємств, а підприємства не відповідають за зобов’язаннями держави, - наголосив економіст.

Екс-міністр зауважив, що комерційний борг може стати державним лише у випадку, коли він пройшов визначену законодавством процедуру отримання гарантії, а сам факт вступу гарантій в силу ув’язується з невиконанням боржником своїх зобов’язань. З цих причин при оцінці боргу будь-якої країни у світі до прямого державного боргу (боргу інститутів держави) завжди додають гарантований борг (комерційний борг, щодо якого видана гарантія уряду). Бо останній – це потенційний державний борг, пояснив В.Пинзеник.

За його словами, на сьогодні (наявні на 01.08.2012 р. дані) прямий і гарантований борг - 497 млрд грн. Склад цього боргу відомий. Перелік боргів і боржників веде Міністерство фінансів. «У цьому переліку ніколи не було заборгованості ЄЕСУ», - зауважив екс-міністр. «Якби цей борг був гарантованим, то невиконання боржником своїх зобов’язань призвело б до автоматичного вступу в силу державної гарантії, а невиконання зобов’язань державою вже давно мало б своїм наслідком дефолт», - підкреслив В.Пинзеник.

«Я не бачу підстав для того, щоб за борги комерційної структури відповідав бюджет, тобто український вчитель, лікар, пенсіонер, військовий», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" і зобов`язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Суддя підкреслив, що рішення суду набирає чинності у випадку, якщо не буде подано апеляційну скаргу. В разі ж розгляду такої скарги й підтвердження даного рішення суду, воно набирає чинності після рішення апеляційної інстанції.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона зажадала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на стороні відповідача.

Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем`єра, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в махінаціях в рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем`єром України Ю.Тимошенко збитків у 19,5 млн грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа проти Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко головою уряду.