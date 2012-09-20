Азаров назвав курс долара, який заклали у бюджет

Уряд України прогнозує у 2013 році середній курс гривні у розмірі 8,11-8,2 за один долар, і цей прогноз був використаний для підготовки проекту державного бюджету України наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв'ю центральним телеканалам.

«Він (курс – УНІАН) закладений як завжди у нас, 8,11, по-моєму - 8,20. Ось так десь по року. Але підкреслюю – по року середній курс», - сказав М.Азаров.

При цьому він висловив упевненість, що такий курс зберігатиметься протягом першого півріччя 2013 року.

«Перша половина року у нас фактично 100-процентна упевненість, що курс буде в межах того рівня, який зараз позначений. А по другій половині – подивимося», - сказав М.Азаров.

При цьому прем'єр зазначив, що при розрахунку параметрів держбюджету курс закладається з перестраховкою.

«Завжди закладається песимістичний курс. Якщо ви подивитеся на бюджети 2010, 2011, 2012 і 2013 року, то завжди закладається песимістична оцінка, але це зовсім не означає, що по року вона буде витримана. Певний резерв міцності завжди закладається», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, що раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що держбюджет на 2013 рік розраховувався, виходячи з курсу 8,4 грн за 1 долар.

Бюджет-2012 був розрахований, виходячи з курсу 8 грн за 1 долар.