Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати вісімнадцятої хвилі моніторингового дослідження «Україна та українці», яке з 7 по 17 вересня проводив Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» спільно з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Зокрема, електоральні орієнтації українців розділилися таким чином: Партія регіонів - 21,2% підтримки виборців; ВО «Батьківщина» – 17,2%; партія «Удар» – 12,7%; Комуністична партія України - 9,4%.

Водночас, ВО «Свобода» має 3,4%, а партія «Україна – Вперед!» - 3,2% голосів виборців і знаходяться за межею прохідного бар’єру. Інші партії набирають менше одного відсотка підтримки виборців. Відмовилися відповідати, або не знають - 18,4%.

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При цьому українці демонструють високий рівень електоральної активності, адже близько 80% виборців готові чи скоріше готові взяти участь у волевиявленні.

Зокрема, відповідаючи на запитання про готовність брати участь у виборах, 54,0% зазначили «точно, так»; 26,4% - «скоріше, так»; 4,7% - «скоріше, ні»; 10,8% - «точно, ні»; 4,0% було важко відповісти.

Дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками: вік та стать). Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.