Янукович: закони не можна відміняти, їх можна змінювати

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне не відміну закону про Кабінет Міністрів, а внесення до нього змін.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив журналістам після зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами партій, що пройшли до парламенту.

«Ми і раніше висловлювали таку думку, що закони не можна відміняти, їх можна змінювати. Але скільки потрібно змінювати цей закон (про Кабмін – УНІАН), ми висловлювали свою точку зору, і я згоден з позицією Президента, що, безумовно, потрібно шукати баланс влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, в змінах в закон про Кабінет Міністрів слід врахувати все, що не вимагає внесення змін у Конституцію.

Прем`єр-міністр також повідомив, що переконаний у тому, що «глава держави повинен мати контроль над силовими відомствами в рамках тих повноважень, які він має». «І Кабінет Міністрів також повинен мати і виконувати свої повноваження. Президент висловлює свою точку зору в межах своїх повноважень», - додав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент заявив, що наполягає на відміні діючого закону про Кабінет Міністрів.

За словами В.ЮЩЕНКА, цей закон «призвів до клопотів у стінах парламенту». В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що цей закон був прийнятий з порушеннями Конституції, і закликав політичні сили, що пройшли до парламенту, дати чесну відповідь на організацію роботи уряду.

При цьому В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що виступає за підпорядкування всього силового блоку уряду Президентові України. За його словами, це необхідно, щоб «у нас не було ексцесів з внутрішніми військами”, а також, щоб більше не було випадків, подібних тому, коли була спроба захопити приміщення Генеральної прокуратури.