Кличко долучився до боротьби проти будівництва ядерного могильника

Про це стало відомо 20 вересня після зустрічі Кличка з представниками громадських організацій Києва, які ініціювали збір підписів киян проти будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу столиці, повідомляє kiev-forum.org.

«Партія УДАР поділяє думку експертів та сотень тисяч струрбованих киян і виступає категорично проти бездумних планів влади побудувати ядерне сховище поблизу багатомільйонного мегаполіса. Ми долучаємось до ініціативи громадськості по збору підписів проти ядерного могильника, допомагаємо юридично та організаційно. Громадські організації вже зібрали понад 50 тисяч підписів мешканців Києва та області.» - заявив Віталій Кличко.

Партія УДАР включила проблему будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива до свого плану дій в Києві та Київській області.

«Відгукнувшись на заклик громадськості, партія УДАР добиватиметься кваліфікованого і раціонального розв»язання проблеми будівництва ядерного могильника.-Щоб відвести загрозу радіоактивного ураження мільйонів мешканців столиці та області. Нам не потрібен і ми не допустимо Чорнобиля-2. Особливо турбує те, що такі важливі питання, які стосуються здоров”я і життя мільйонів людей, вирішуються без участі і обговорення громадськості. » - прокоментувала подію ініціатор збору підписів проти могильника лідер громадської організації «Київський форум» Рена Назарова.



9 лютого 2012р. Верховна Рада України ухвалила 3 березня 2012 р. Президент Янукович підписав закон № 8795 «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій». Згідно закону в Київській області планують побудувати ядерний могильник для захоронення радіоактивних відходів вітчизняних АЕС.

Ядерне сховище знаходитиметься між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області. Сюди повезуть відходи з атомних українських електростанцій та відпрацьоване ядерне паливо, що тимчасово зберігається в Росії. Загальна місткість сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Київські екологи неодноразово наголошували на великих ризиках подібного сховища поблизу багатомільйонного мегаполіса. Адже, як свідчать приклади української ЧАЕС та японської «Фукусіми», жодні технології не дають гарантій уникнення техногенної катастрофи.

28 серпня представники низки громадських та екологічних організацій Києва та області на прес-конференції в УНІАН оголосили про початок збору підписів проти будівництва ядерного могильника. Організатори акції заявили про плани зібрати 150000 підписів протягом найближчих місяців.