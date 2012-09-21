Лідера запорізького «УДАРу» оголосили в розшук

Керівник обласного штабу партії «УДАР» Вадим Кривохатько оголошений у розшук у зв'язку з нез'явленнями в органи прокуратури і податкову міліцію, які розслідують кримінальні справи, порушені щодо нього.

Як повідомили, відповідаючи на запит УНІАН, у прес-службі прокуратури Запорізької області, «слідчим відділом прокуратури області розслідується кримінальна справа щодо Кривохатька В.В. за фактом порушення правил безпеки на підприємстві «Кривохатько В.В.» при виконанні робіт підвищеної небезпеки, що призвело до травмування працівника господарства і отримання останнім тяжких тілесних ушкоджень (ч.2 ст.272 КК України)».

За даними прокуратури, законність порушення цієї кримінальної справи на сьогодні підтверджена Орджонікідзевським районним судом Запоріжжя, постановою якого скаргу адвоката В. Кривохатька на порушення кримінальної справи залишено без задоволення, а саму постанову про порушення справи - без змін.

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«З метою ретельного з'ясування всіх обставин Кривохатька В.В. неодноразово викликали в прокуратуру для дачі пояснень і проведення слідчих дій. Проте жодного разу не з'явився, вводячи слідство в оману щодо причин нез'явлення і свого фактичного місцезнаходження», - повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

У прокуратурі так само зазначили, що ще з 12 квітня 2012 року у провадженні слідчого управління податкової міліції Запорізької області перебуває кримінальна справа, порушена щодо В.Кривохатька за фактом ухилення фермерським господарством «Кривохатько В.В.» від сплати податків у розмірі 2 млн. 247 тис. грн і підробки документів податкової звітності (ст. 212 ч.3, 366 ч.2 Кримінального кодексу України).

За справою наразі проводяться слідчі дії, проте В. Кривохатько і у цій справі тривалий час ігнорує виклики слідчого.

«Саме тривале небажання В.Кривохатька з’являтися до слідчого стало підставою для оголошення його в розшук», - запевнили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко звернувся до Генпрокурора України Віктора Пшонки з проханням втрутитися в ситуацію щодо тиску на керівника Запорізької обласної організації «УДАРу», кандидата в народні депутати В.Кривохатька.

За словами В.Кличка, представники влади тривалий час вели переговори з В.Кривохатьком, підтримка якого на 82 виборчому окрузі перевищує 40%, щоб він зняв свою кандидатуру. В.Кривохатько відмовився, тому на нього продовжується жорсткий тиск, порушено чотири кримінальних справи за надуманими причинами, постійно проводяться обшуки в офісі, йде залякування співробітників. «Останнє, що зробила влада – оголосили нашого кандидата в розшук. І все для того, щоб не допустити його до участі у виборах», – вважає В.Кличко.