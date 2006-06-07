Міліціонерів, причетних до вбивства МНСника, звільнили з роботи

Трьох міліціонерів Ніжинського міськрайвідділу внутрішніх справ УМВС України в Чернігівській області, причетних до вбивства заступника командира спеціального авіаційного загону МНС України з льотної підготовки підполковника внутрішньої служби Олега Довганюка, звільнено з органів внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Чернігівській області.

За інформацією ЦГЗ, 6 червня співробітникам Ніжинського МРВ оголошено зміст наказу про звільнення. Вони здали справи, їм видані трудові книжки.

Також правоохоронці повідомляють, що 6 червня була проведена повторна судово-медична експертиза тіла загиблого співробітника МНС представниками Республіканського бюро судової експертизи (м. Київ) та чернігівськими судмедекспертами (загальною кількістю 5 чоловік). Висновок повторної судово-медичної експертизи буде направлено до прокуратури.

Відділ внутрішньої безпеки в Чернігівській області ДВБ ГУБОЗ МВС України та прокуратура Чернігівської області займаються розслідуванням цієї справи.

Як зазначає ЦГЗ, якщо в ході слідства з’ясується причетність до інциденту інших працівників міліції, вони будуть негайно звільнені з органів внутрішніх справ.

Матеріали перевірки направляються до органів прокуратури для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій оприлюднило в ЗМІ заяву, в якій висловило занепокоєння тим, що правоохоронні органи не проводять оперативних і процесуально-слідчих дій за фактом побиття співробітниками міліції підполковника О.Довганюка, що призвело до його загибелі. У МНС викликає занепокоєння те, що дотепер будь-яких конкретних відомостей стосовно висновків судово-медичної експертизи тіла О.Довганюка і факту порушення кримінальної справи стосовно надзвичайної події прокуратурою району не надається ні керівництву САЗ, ні представникам МНС України, ні рідним О.Довганюка.

МНС відзначало, що у засобах масової інформації широко повідомлялося про інцидент на міському пляжі Ніжина 1 червня, внаслідок якого загинув підполковник МНС. Пілот нібито погрожував пістолетом, а присутні на місці події троє співробітників МВС, які не були при виконанні службових обов`язків, обеззброїли його. Під час сутички рятувальника один раз ударили рукою по голові, внаслідок чого він отримав травму, несумісну з життям.

При цьому МНС зазначає, що офіційне повідомлення, поширене прес-службою іншого відомства, містить вельми суттєві неточності. Зокрема, нічого не говориться про те, що насправді в бійці постраждали двоє – підполковник та його колега, що намагалася його захистити. Також очевидці свідчать, що з О.Довганюком насправді билися п’ятеро, а не троє чоловіків, просто двоє з них одразу після бійки втекли на автомобілі.

Також МНС відзначає, що проби на наявність алкоголю трьох співробітників міліції, які били льотчика, дали позитивний результат, що підтвердило свідчення свідків про те, що міліціонери перебували у стані сильного алкогольного сп`яніння.

Водночас, наголошує МНС, будь-яких оперативних та процесуально-слідчих дій місцевими правоохоронними органами за фактом побиття співробітниками міліції О.Довганюка не проводиться. Слідство не бере до уваги свідчення двох свідків, наголошують у МНС.

Як ідеться у повідомленні МНС, “викладене вище наводить на думку, що “інцидент” за участю співробітників міліції просто намагалися “зам`яти”.