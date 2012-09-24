Громадськість вимагає захисту активістів і Біличанського лісу

У вівторок, 25 вересня 2012 року, об 11:00 під Адміністрацією Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться акція протесту проти бандитських погроз захисникам Біличанського лісу! Екологи, журналісти, громадські активісти, мешканці зберуться під АП і передадуть Президенту 10 тис. підписів громадян під зверненням щодо створення Національного природного парку на цій території.

Ця тема протягом останніх років постійно висвітлювалась різними ЗМІ, зокрема: СТБ, «1+1», «Новий канал», «5 канал», «Євроньюз», ТРК «Київ», «Українська правда», «Дело», «Сегодня», «Українські новини» та ін.

Необхідність створення Національного парку на території Біличанського лісу підтримують своїми підписами редакції СТБ, Нового каналу, «Телекритики», онлайн-видання segodnya.ua, журналу та інтернет-видання «Кореспондент», «Українських новин», «Українських національних новин», журналістського колективу «Известий в Украине», «Газети киевской» та інших ЗМІ, а також викладачі та студенти Києво-Могилянської академії, кияни, коцюбинчани, ірпінці, бучанці та мешканці інших населених пунктів Київщини, які разом з працівниками редакцій ЗМІ підписали звернення до Президента.

Звернення до гаранта про нагальну необхідність створення Національного парку на території Біличанського лісу підписали також представник міжнародних природоохоронних організацій, координатор всесвітнього Фонду Природи WWF в Україні Андрій Білокінь та національний представник Forest Stewardship Сouncil в Україні Павло Кравець.

Громадськість вимагатиме від Президента, як гаранта Конституції, виконати свою обіцянку захистити 4000 га Біличанського лісу від незаконної роздачі та забудови, та захистити активістів від бандитів! Це можна зробити, підписавши указ про надання Біличанському лісу статусу Національного природного парку.

Громадськість також обурила та стривожила заява Ірини Федорів http://blogs.pravda.com.ua/authors/fedoriv/505c46d73e92e/, відомої журналістки, викладачки та депутата Коцюбинської селищної ради про погрози їй та її родині стосовно її журналістської діяльності щодо висвітлення цієї теми у ЗМІ. Боротьба за 4000 га лісу біля Києва триває уже чотири роки. Для місцевої громади та киян, які об’єднали зусилля для створення національного парку, ліс – це місце відпочинку та естетичного задоволення. Для бандитів – це мільйони доларів прибутків, ради яких вони уже спалили машину одному активісту, а зараз готові на все.

Організатори: Громадський комітет збереження Біличанського лісу, ГО «Життя», громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», Рух добровольців «Простір свободи», ГО «Не будь байдужим», ГО «Відсіч», громадська ініціатива «Збережи Старий Київ» та ін.

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