Регіонали вирішили зробити російську мову другою державною

Відповідний проект закону “Про внесення змін до Закону України «Про засади державної мовної політики» зареєстрований у парламенті народним депутатом з фракції Партії регіонів Олександром Черноморовим.

В пояснювальній записці до законопроекту автор вказав, що його метою є насамперед конкретизація засад державної мовної політики щодо забезпечення конституційного права російського та російськомовного населення на вільне використання їх рідної мови та мови повсякденного вжитку – російської, як такої, що є мовою корінного народу, мовою міжнаціонального та міжнародного спілкування, та мовою, якою користується якщо не більшість, то принаймні половина населення держави.

Законопроект передбачає, що Українська держава забезпечує своїм громадянам право вільного користування російською мовою як мовою корінного народу України, мовою міжнаціонального та міжнародного спілкування, а в регіонах компактного проживання громадян, для яких російська мова є рідною - функціонування російської мови нарівні з державною.

Згідно з законопроектом, державна мовна політика України базується на визнанні і всебічному розвитку української мови як державної і гарантуванні вільного розвитку регіональних мов або мов меншин, інших мов, а також права мовного самовизначення і мовних уподобань кожної людини та створення можливостей для надання на законодавчому рівні російській мові, як мові корінного народу, положення, рівного із українською мовою. Крім того, пропонується створення в державі умов для надбання російською мовою, рідною для значного числа громадян України, правового положення, рівного із тим, яким користується українська мова.

Більше того, передбачається сприяння використанню регіональних мов або мов меншин в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створення можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя в межах територій, на яких такі мови використовуються, та з урахуванням стану кожної мови, зокрема - з урахуванням стану російської мови, яка широко використовується громадянами України на більшості території держави, забезпечення подальшого вільного використання та розвитку російської мови, що є історично і культурно обумовленим правом значного числа громадян України, із подальшим наданням російській мові статусу державної мови нарівні із українською мовою.

Законопроект також визначає, що держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя, а також впровадженню на законодавчому та виконавчому рівні російської мови як державної нарівні із українською мовою.

При цьому незнання державної мови або мови міжнаціонального спілкування не може бути підставою для відмови громадянину України у прийомі його на роботу. Після прийому на роботу службовець або інший працівник зобов’язаний оволодіти мовою роботи органу або організацій, в обсязі, що необхідний для виконання службових обов’язків. В той же час тексти законодавчих актів, офіційних документів, оголошень, повідомлень центральних органів влади виконуються державною та російською мовами.

Також пропонується врегулювати питання друку бюлетенів під час референдумів. Так, бюлетені для голосування на всеукраїнському або місцевому референдумі друкуються державною мовою та російською мовою, як мовою міжнаціонального спілкування. У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншин, у бюлетені для голосування на всеукраїнському або місцевому референдумі поруч із текстами державною та російською мовами має розміщуватись його переклад цією регіональною мовою або мовою меншин (мовами).