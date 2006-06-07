Росія заявляє, що Україна спровокує ”колосальні геополітичні деформації”

Керівник міністерства закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ вважає, що приєднання України чи Грузії до НАТО спричинить колосальні геополітичні деформації, передає РІА «Новости».

"Приєднання до НАТО України або Грузії означатиме колосальні геополітичні деформації", - сказав керівник МЗС РФ, виступаючи сьогодні в Держдумі РФ.

"Ми прораховуємо всі можливі наслідки такого кроку", - сказав він.

"Ми прораховуємо ці наслідки з огляду, насамперед, національних інтересів Росії, інтересів у сфері безпеки, наших економічних інтересів і інтересів взаємовідносин з цими країнами", - відзначив міністр.