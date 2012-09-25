Депутат відкликає свій скандальний закон про кримінальне покарання за наклеп

Про це повідомляється на сайті партії.

В.Журавський повідомляє, що зареєстрував проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в першому читанні проекту Закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини.

«Зваживши всі обставини і виходячи з державних інтересів, я прийняв рішення відкликати свій законопроект. Я розумію, що напередодні виборів до Верховної Ради будь-яка ініціатива сприйматися як мінімум з побоюванням і недовірою», - заявив В. Журавський.

Він підкреслив, що сподівається на підтримку з боку парламенту цієї постанови. За словами депутата, він залишається на тих же політичних позиціях і вважає давно назрілою необхідність посилення відповідальності за наклеп.

«Я вирішив сьогодні зняти це питання юридично, але не політично. Я залишаюся на тих же політичних позиціях і переконаннях: в суспільстві давно назріла необхідність посилення відповідальності за посягання на честь і гідність кожної людини, а не тільки політика», - пояснив парламентарій.