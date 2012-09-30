На Житомирщині спалили ферму довіреної особи опозиційного кандидата (фото)

Про це УНІАН повідомили у Любарському райвідділі міліції, підтвердивши наявність звернення до міліції за фактом пожежі та погроз. На даний час міліція не надає подробиць інциденту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної організації ВО «Свобода», «29 вересня 2012 року у Любарському районі Житомирської області було підпалено ферму, що належить довіреній особі єдиного кандидата від опозиції у виборчому окрузі № 67 «свободівця» Сидора Кізіна Василю Кіндрасю. Пожежа сталася серед білого дня, прибулі на місце пожежні схиляються до версії про підпал».

Цю інформацію УНІАН підтвердили у місцевому управлінні МНС України.

У прес-службі обласної ВО "Свободи" УНІАН також повідомили, що у будівлі ферми було знайдено надпис з погрозою життю.

„В.Кіндрась як довірена особа Сидора Кізіна є його представником в окружній виборчій комісії та очолює агітаційну групу, яка активно працює у Любарському районі”, - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим інцидентом С.Кізін вважає, що його та В.Кіндрася намагаються залякати.