Частина ”Нашої України” прагне союзу з Партією регіонів

Частина фракції "Нашої України" затягує процес створення коаліції та формування уряду, оскільки прагне союзу з Партією регіонів, а відповідальність за гальмування коаліційних переговорів намагається перекласти на Соціалістичну партію України та Блок Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це народний депутат, лідер Спілки молодих соціалістів Євген ФІЛІНДАШ заявив сьогодні після закриття засідання Верховної Ради.

За словами Є.ФІЛІНДАША, фракція соціалістів перед відкриттям засідання парламенту запропонувала провести до 10.00 четверга, 8 червня спільні збори фракціям "Нашої України", СПУ та БЮТ для узгодження дій щодо формування демократичної коаліції.

"Проте на даний момент свою згоду на участь у цих зборах ані БЮТ, ані "Наша Україна" ще не підтвердили", - повідомив народний депутат.

На думку лідера СМС, неконструктивна позиція "Нашої України" спричинена нерозумінням тієї обставини, що Україна уже парламентсько-президентська республіка, і ключова роль у формуванні уряду належить парламенту.

"Тому "коаліційні питання" повинні вирішуватись у стінах Верховної Ради, а не поза ними", - підкреслив Є.ФІЛІНДАШ, додавши, що "представники "Нашої України" не зважають на те, що політична нестабільність в державі, викликана "коаліційною епопеєю", щодня наближає Україну до глибокої суспільно-економічної кризи".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник “Нашої України Роман ЗВАРИЧ вкотре заявив, що блок «Наша Україна» за жодних умов не створюватиме коаліцію з Партією регіонів.