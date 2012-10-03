Третьяков каже, що влада готується скуповувати землю за безцінь

Провладна більшість у Верховній раді, боячись перемоги демократичних сил, фактично відмінила мораторій на купівлю-продаж землі, щоб згодом скупити її за безцінь. Про це заявив в інтерв'ю журналістам опозиційний депутат Олександр Третьяков, повідомляє ТСН.

"Мова йде про фактичну відміну мораторію на купівлю-продаж землі, - сказав депутат. - Але як можна скасовувати мораторій, коли немає законодавчої бази?" На думку політика, спочатку потрібно прийняти закон про ринок землі та провести повну інвентаризацію земельних ресурсів. "Примітно, що скасування мораторію, - зазначив Олександр Третьяков, - послідувало за прийняттям у вересні закону про створення земельного банку і передачі Держагентству земельних ресурсів права розпоряджатися землями сільгосппризначення. Таким чином, органи місцевого самоврядування будуть позбавлені права розпоряджатися землею громади. А далі легко можна уявити злочинну схему: банкрутство земельного банку і земельні ділянки гектарами йдуть за безцінь спритникам з партії влади".

Олександр Третьяков упевнений, що після перемоги опозиції на виборах демократична більшість має скасувати цей закон і повернути процес реформування земельних відносин в Україні в законодавче русло.

Як відомо, 2 жовтня 2012 Верховна рада відмовилася продовжувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року. За відповідний законопроект № 11106 в першому читанні проголосували 111 депутатів.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентські вибори по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.

