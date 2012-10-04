Казахстан ратифікував угоду про ЗВТ СНД з обмеженнями для України

Метою договору є формування умов для вільного просування товарів між країнами СНД і вдосконалення правової бази міждержавних відносин з урахуванням принципів СОТ, випливає з висновку комітету з економічного розвитку та підприємництва палати.

"Положення договору визначають безмитну торгівлю практично всіма товарами, за винятком їх окремих видів. Так, будуть застосовуватися мита щодо імпорту з України білого цукру і горілки", - йдеться в пояснювальній записці профільного комітету сенату, поширеній на пленарному засіданні в четвер, - пише РІА "Новости".

Крім того, договір закріпить право Казахстану застосовувати експортні мита на окремі види товарів, у числі яких нафтопродукти, брухт чорних і кольорових металів, насіння ріпаку та соняшнику, природний газ та інші гази, а також ряд інших.

Договір, підписаний в Санкт-Петербурзі 18 жовтня 2011 вісьмома країнами - Росією, Вірменією, Білорусією, Казахстаном, Киргизією, Молдовою, Таджикистаном і Україною, розроблений для завершення введення повномасштабного режиму вільної торгівлі, передбаченого в якості пріоритетного напрямку Концепції подальшого розвитку СНД.

Закон про ратифікацію направляється на підпис президентові Казахстану Нурсултану Назарбаєву. Документ вважатиметься таким, що набрав чинності після підписання його президентом і публікації в офіційних ЗМІ.