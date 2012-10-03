Азаров натякає, що від ЗВТ з СНД пора отримувати «дивіденди»

Як передає кореспондент УНІАН про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

"Зараз на порядку денному наступний надзвичайно відповідальний період нашого співробітництва – поетапна реалізація й розвиток положень Угоди про зону вільної торгівлі з СНД. Важливо оперативно відпрацювати документи, які підсилять її практичне значення", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, мова йде про розробку угод про вільну торгівлю послугами, транзит трубопровідним транспортом, проведення переговорів щодо скорочення експортних і імпортних мит, інвентаризація діючої договірної бази з метою скасування застарілих угод тощо.

"Взагалі питання посилення просування наших товарів на зовнішні ринки є одним із важливих напрямків економічної політики, підтримки внутрішнього виробника. Таке завдання я ставив вчора на зустрічі з українськими дипломатами. Всі наші міністерства теж повинні більш ефективно координувати зусилля із Міністерством закордонних справ та закордонними дипломатичними установами", - зазначив глава уряду.

М.Азаров нагадав, що тільки за 2011 рік торгівля товарами і послугами з країнами СНД склала понад 70 млрд дол.