ЗМІ: Янукович зменшує кількість закордонних візитів

Про це пише газета «Сегодня».

Згідно з підрахунками видання, в 2010 році Президент літав до країн Євросоюзу 10 разів, у 2011-му — 9, а у 2012-му — 3, дві з цих поїздок були на міжнародні саміти в Давосі і Мюнхені.

«Нинішній рік ще не закінчився, але, за нашою інформацією, в жовтні Президент нікуди не полетить, а з планів на листопад і грудень нам відомо лише про листопадову поїздку до Туркменістану на саміт СНД і про візит до Китаю, який не має ще чітких дат. Хоча не можна виключати, що традиційний грудневий саміт Україна-ЄС все ж відбудеться в Брюсселі», - зазначає «Сегодня».

Цікаво, що вчора на нараді українських послів президент заявив, що «Київ уважно аналізував і аналізуватиме будь-які сигнали від партнерів з Європейського Союзу та інших країн», але при цьому «ми вважаємо неприпустимими будь-які форми тиску на Україну». «Сегодня» припускає, що мова може йти про політчний тиск з боку ЄС та США.

За даними газети, на відміну від ЄС, кількість візитів у США залишається стабільною: це теж поїздки на міжнародні саміти, але під час кожної з них Янукович зустрічається з Президентом Бараком Обамою. До цього можна додати, що з Президентом США він зустрічався ще і в Сеулі.

Російський вектор, судячи за кількістю візитів, теж дещо ослаб. «Щоправда, у статистиці не враховуються зустрічі з Президентами РФ у Харкові, Києві і Ялті... Втім, у 2012-му, як мінімум, ще одна зустріч з Володимиром Путіним у Януковича буде в Ашгабаті в листопаді», - інформує видання.