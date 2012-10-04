ЗМІ: Кличко і Об'єднана опозиція погодили мажоритарників

Керівництво партії «УДАР» і лідери Об'єднаної опозиції "Батьківщина" досягли домовленості щодо підтримки єдиних кандидатів у мажоритарних округах.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє газета "КоммерсантЪ Украина" (№155 (1645) від 4 жовтня 2012 року).

За інформацією видання, керівництво політичних сил розраховує на "жорстку партійну дисципліну" в питанні зняття з виборів непрохідних кандидатів.

Партія «УДАР» і Об'єднана опозиція "Батьківщина" ще в січні почали переговори щодо спільного висунення кандидатів у мажоритарних округах. Найбільше розбіжностей виникло при обговоренні принципу визначення єдиного кандидата: були пропозиції погоджувати кандидатів за квотним принципом, грунтуючись на рейтингах партій, або ж визначати їх у кожному конкретному окрузі, виходячи з даних соціологічних досліджень.

Вчора газеті стало відомо, що домовленості про висунення спільних кандидатів досягнуто, і лідери політичних сил готуються оголосити про це на початку наступного тижня.

За словами кандидата в народні депутати Валентина Наливайченка (N3 у виборчому списку партії УДАР), спірних округів, де кандидати від партії «УДАР» і Об'єднаній опозиції претендують на перемогу, залишилося близько 40. "За допомогою рейтингового голосування й опитувань громадян ми визначимо, хто міг би стати єдиним кандидатом у цих округах", — повідомив В.Наливайченко, додавши, що в більшості округів прохідних кандидатів вже визначено, і їх кандидатури не викликають заперечень з боку союзників.

Досягнення домовленості підтвердили і в Об'єднаній опозиції. "Я працюю в регіонах і був свідком того, як минулого тижня керівник донецького обласного штабу одержав від центрального штабу рекомендацію визначити шанси проходження наших кандидатів і кандидатів «УДАР» і внести пропозиції", — повідомив "Коммерсанту" народний депутат Іван Кириленко (N15 у виборчому списку "Батьківщини"). Він уточнив, що критерії вибору прохідних кандидатів визначатимуться керівниками штабів на місцях. "Об'єктивно, це — довіра виборців, пізнаність і авторитет", — пояснив І.Кириленко.

«Втім, якщо керівники партій вже досягли домовленості, то кандидати в народні депутати на місцях поки що не збираються відмовлятися від участі у виборах добровільно», - зазначає видання.

"Я прийшов на вибори, щоб перемагати. Про відмову балотуватися я не думаю і навіть не збираюся думати. Поки що у мене рейтинг вищий, ніж у Яреми (Віталій Ярема, кандидат по київському округу N212 від об'єднаної опозиції "Батьківщина")", — заявив газеті кандидат у депутати в окрузі N212 від партії «УДАР», народний депутат Кирило Куликов.

"Ми ведемо повномасштабну розгорнуту передвиборну кампанію, я провожу зустрічі і витрачаю багато сил і коштів. Це питання (про зняття кандидатури) підлягає обговоренню і аргументації, — зазначив в бесіді з виданням В.Ярема, признавшись, що питання для нього несподіване. — У нас в окрузі я не бачу більше нікого, хто представляв би опозицію. Можливо, в інших округах опозиційні кандидати є, але не в нашому".

У керівництві партій визнають, що питання зняття кандидатів "дуже складне". "Люди кілька місяців працювали, вкладали ресурси. Проте якщо є спільна мета й ідея, задекларована обома сторонами, вона повинна бути вищою за особисті амбіції", — вважає І.Кириленко.

У партії «УДАР» "КоммерсантЪ" запевнили, що в разі потреби їхні кандидати готові відмовитися від участі у виборах. "У нас в партії досить жорстка дисципліна. Якщо штаб і Віталій Кличко приймуть рішення — його виконуватимуть", — пообіцяв В.Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в прес-службі «УДАРу» заявили, що в партії визначили округи, де готові зняти своїх кандидатів і підтримати висуванців від «Батьківщини» і опозиційно налаштованих кандидатів-самовисуванців.При цьому «УДАР» запропонував «Батьківщині» зняти своїх кандидатів в округах, де за результатами вивчення суспільної думки кандидати від «УДАРу» мають підтримку вищу, ніж кандидати від інших опозиційних партій.

Крім того, у ряді округів «УДАР» пропонує терміново протягом першого тижня жовтня разом з іншими опозиційними партіями провести соціологічні дослідження, щоб визначити єдиного кандидата, який зможе перемогти у висуванця влади, інформували в прес-службі.