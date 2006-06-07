Перерву взяли, щоб питання ”проговорити детально” - представник БЮТ Олійник

Народний депутат України, член фракції Блоку Юлії Тимошенко Святослав ОЛІЙНИК заявляє, що перерва в роботі парламенту необхідна, щоб “ретельно виписати абсолютно всі позиції діяльності” коаліції “Нашої України”, СПУ та БЮТ.

В інтерв’ю УНІАН С.ОЛІЙНИК зазначив, що питання про створення демократичної коаліції за участю фракцій БЮТ, «Наша Україна» та СПУ «вже вирішено остаточно». Однак, наголосив депутат, оскільки подібний конституційний процес в країні відбувається вперше, то необхідно «ретельно виписати абсолютно всі позиції діяльності цієї коаліції». С.ОЛІЙНИК підкреслив, що від цього залежатиме, чи буде в подальшому робота органів влади консолідованою, яка відповідатиме коаліційним домовленостям.

За словами члена фракції БЮТ, «на цей час абсолютно чітко погоджено принципові питання, зокрема, засади внутрішньої та зовнішньої політики, програму діяльності Кабінету Міністрів України та регламент роботи парламентської коаліції». За словами С.ОЛІЙНИКА, є деякі неузгодженості в питанні політичної відповідальності, але це не є пріоритетним питанням в переговорному процесі.

Депутат ще раз наголосив, що оскільки немає досвіду створення парламентської коаліції в Україні, тому політичні сили беруть перерви для ведення переговорного процесу, щоб питання були проговорені детально і остаточно вирішені, щоб коаліція в подальшому працювала ефективно.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Верховної Ради України 25 травня на прохання фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ було оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій щодо створення коаліції.

Сьогодні, 7 червня, на вимогу фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ в роботі ВР також оголошено перерву до 14 червня.