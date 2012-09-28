"Батьківщина" пояснила, чого хоче від Кличка

Про це в коментарі Радіо «Свобода» у Дніпропетровську сказав заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді Сергій Соболєв.

За його словами, Об’єднана опозиція «Батьківщина» розраховує взяти у новому складі парламенту за пропорційною виборчою системою щонайменше 90 місць.

«Я думаю, 90 плюс-мінус 10. Це залежить від успішності проведення кампанії. Це пропорційна частина. До цього я додав би: має достатній шанс «Свобода», яка буде мати близько 20 місць, якщо вони долають 5-відсотковий бар’єр. Це гарантовані. І далі: де буде Віталій Кличко? Так ніби у нас більшість є, якщо брати пропорційну частину, але з В.Кличком це є тверда більшість», – сказав С.Соболєв.

Водночас він повідомив, що ключовим питанням у переговорах між ОО «Батьківщина» та «УДАРом» є питання імпічменту Президента.

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«Вже на якусь виходять конкретику переговори з партією «УДАР», але нас цікавить тільки одне питання. Це навіть не погодження мажоритарних кандидатів. Ключове питання: чи голосує «УДАР» за імпічмент Віктору Януковичу? Якщо голосує, то ми – союзники, якщо не голосує – краще зараз про це сказати, щоб ми не отримали нового Тігіпка, Мороза і нових тушок. Це питання, без відповіді на яке не можна далі рухатися. Але ще є питання погодження загальної програми і погодження кожного округу», – сказав С.Соболєв.

Що ж до результатів виборів на мажоритарних округах, то, за його словами, багато буде залежати від переговорів з партією «УДАР». Зокрема, С.Соболєв запевнив, що, в разі домовленості між політичними силами, «принаймні на сході, кожен третій округ буде наш».