Представник ЄЕСУ просить скасувати рішення суду за позовом Міноборони РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Ковальчук заявив сьогодні в ході судового засідання з розгляду скарги Кабміну та Держказначейства України після того, як головуючий у судовому процесі суддя Віктор Шапран відмовив у задоволенні його клопотання на відвід головуючого.

Зокрема, О.Ковальчук у своєму клопотанні наголосив, що поданий позов з боку Міноборони РФ не має відношення до господарських відносин, а є публічно-правовими.

«Оскільки суть спору перебуває в площині уряд України – Російська Федерація, то це є публічні а не господарські відносини і даний спір не може розглядатися в господарському судочинстві… Прошу суд, не розглядаючи справу по суті, відмінити рішення Господарського суду Києва і припинити провадження по справі», - зазначив О.Ковальчук.

У відповідь на заявлене клопотання, представники МО РФ висловили заперечення, представники КМУ та Держказначейства - поклалися на розсуд суду.

Разом з тим, О.Ковальчук повідомив суд, що апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції ЄЕСУ була надіслана на адресу суду цього понеділка поштою з Дніпропетровська. У зв’язку з чим він висловив здивування, що ця скарга до четверга надійшла до суду, була об’єднана у провадження з апеляційними скаргами Кабміну та Держказначейства.

У зв’язку з чим він заявив відвід цьому складу колегії суддів, вважаючи, що вони діятимуть упереджено.

Після цього головуючий оголосив 10-хвилинну перерву для того, щоб автор клопотання міг письмово оформити заяву про відвід колегії суддів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, Апеляційний господарський суд Києва розпочав розгляд скарги Кабінету міністрів України на рішення Господарського суду столиці про стягнення з України більш як 3 млрд грн боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України» на користь Міністерства оборони Російської Федерації.

19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.