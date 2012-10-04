Розпочався розгляд скарги уряду щодо боргів ЄЕСУ

Апеляційний господарський суд Києва розпочав розгляд скарги Кабінету міністрів України на рішення Господарського суду столиці про стягнення з України більш як 3 млрд грн боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) на користь Міністерства оборони Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання, заплановане на 9.15, розпочалося з 30-хвилинним запізненням.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.