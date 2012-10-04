Уряд наполягає, що Лазаренко не давав Міноборони РФ жодних гарантій

Український уряд наполягає, що Кабінет міністрів за часів прем’єрства Павла Лазаренка не надавав Міністерству оборони Російської Федерації жодних угод-зобов'язань і жодних гарантій щодо виконання фінансових зобов'язань корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) за поставлений Росією природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники Кабміну заявили сьогодні, обґрунтовуючи в ході засідання Київського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення Господарського суду столиці про стягнення з України більш як 3 млрд грн боргу ЄЕСУ на користь Міноборони РФ.

«Кабінет міністрів України жодних угод-зобов’язань перед Міністерством оборони Російської Федерації не укладав і не надавав жодних гарантій», - наголосили представники уряду.

Вони зауважили, що листи П.Лазаренка, адресовані у 1996 році тодішньому главі російського уряду Віктору Черномирдіну, «є звичайним листуванням між головами урядів, яке не несе за собою будь-яких фінансових зобов’язань».

Крім того, представники уряду вважають, що суд першої інстанції проігнорував той факт, що третя особа у справі – корпорація ЄЕСУ - існує й зараз, а тому як самостійний господарський суб’єкт має відповідати за власні укладені фінансові угоди.

Також в Кабміні вважають, що Міноборони РФ, подаючи свій позов про стягнення боргу, порушив строки позовної давнини.

Враховуючи викладене, представники Кабміну вважають, що судом першої інстанції при розгляді позову російської сторони були порушені норми матеріального та процесуального права, а тому просять суд апеляційної інстанції скасувати рішення Господарського суду Києва і прийняти нове рішення - про відмову Міноборони РФ у задоволенні позову.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн. грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на боці відповідача.

19 вересня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації ЄЕСУ і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн. 53 тис 506 грн 26 коп. (близько 390 млн. дол.).