Посаду Прокаєвої у Лаврському заповіднику скоротили

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН після презентації програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу» на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» повідомив генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Любомир Михайлина.

«Штатним розписом, який затверджено щойно, посади заступника з міжнародних відносин немає» - повідомив він і додав, що В.Прокаєва попереджена про це і згідно з чинним законодавством продовжить працювати ще протягом двох місяців.

Водночас, Л.Михайлина запевнив, що відповідну посаду було скорочено саме через зміни у структурі роботи заповідника, а не для того, аби прибрати В.Прокаєву.

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«Я вивчив ту роботу, яку проводила очолювана нею структура, там є непогані напрацювання» - сказав Л.Михайлина і додав, що деякі з них планується впровадити в життя. Крім того, планується дещо змінити формат роботи цього відділу і в подальшому він підпорядковуватиметься безпосередньо директору.

У свою чергу, В.Прокаєва зазначила, що протягом цих двох місяців планує активно працювати над міжнародними проектами. На запитання, чи хотіла би вона отримати іншу посаду в заповіднику, В.Прокаєва відповіла, що «час усе покаже».

Також Л.Михайлина повідомив, що відзначає покращання стосунків у колективі. «Я прихильник толерантних відносин. Про все можна домовитися, якщо говорити гарним тоном», - сказав він.

Наразі, повідомив гендиректор, у заповіднику ще тривають перевірки фінансової діяльності, зокрема, від Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня В.Прокаєва заявила, що за своє призначення на посаду заступника гендиректора з міжнародної співпраці Києво-Печерського заповідника нібито передала колишньому гендиректорові заповідника Вікторії Лісничій 50 тисяч доларів хабара для міністра культури Михайла Кулиняка.

7 серпня В.Ліснича подала судовий позов щодо В.Прокаєвої за наклеп.

9 серпня Міністерство культури прийняло рішення про звільнення В.Лісничої з посади гендиректора. 31 серпня було представлено нового генерального директора Л.Михайлину, який раніше обіймав посаду директора державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця".

10 вересня Л.Михайлина під час прес-конференції сказав, що не виключає можливості звільнення В.Прокаєвої, і щоб оцінити її роботу йому потрібно буде 1-2 тижні.