Опозиція погрожує подати на Перший національний до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Об’єднаної опозиції "Батьківщина" в ЦВК, народний депутат Руслан Князевич заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

"Ми вимагаємо право на відповідь, оскільки в іншому випадку ми будемо звертатися до суду і встановлювати факт порушення умов передвиборчої агітації не тільки телеканалом, але і персонально керівництвом в особі президента каналу, віце-президента, який відповідає за цей напрямок роботи телеканалу, і домагатися порушення проти них кримінальних справ", - сказав Р.Князевич.

За його словами, протягом трьох днів на Першому національному каналі демонструють 6-хивилиний фільм про опозицію, який є чорним піаром. При цьому Р.Князевич зауважив, що жодної помітки про політичну рекламу під час демонстрації фільму немає, так само як і немає посилання на замовника цього фільму. Він нагадав, що, згідно з чинним законодавством, на продукції такого характеру має бути вказаний замовник, інформація про якого має займати не менш як 15% площі екрану.

"Натомість фільм містить абсолютно брутальну, неправдиву інформацію про Об’єднану опозицію та її лідерів, а отже про суб’єктів виборчого процесу, і, відповідно до закону, будь-який суб’єкт виборчого процесу, який вважає, що інформація, подана в тому чи іншому сюжеті, є неправдивою, має право на відповідь в тому самому проміжку часу за рахунок відповідного ЗМІ", - наголосив Р.Князевич.

Він повідомив, що одразу після виходу фільму опозиція звернулася до телеканалу з проханням розмістити відповідь, як вимагає закон, протягом трьох днів, однак, за словами Р.Князевича, час спливає і "нам, я так розумію, відмовили".

Крім того, додав Р.Князевич, "Батьківщина" звернулась до ЦВК, яка має витребувати у Першому національному телеканалі всю інформацію про замовників, про угоди, які були підписані і про платіжні документи. "Натомість, за неофіційною інформацією, нам вдалося отримати дані, що насправді такого роду замовлення здійснено з виборчого фонду одного з кандидатів - сателіта Партії регіонів, який балотується по одному з одномандатних округів міста Києва", - сказав він.

Разом з тим Р.Князевич не назвав прізвище цього кандидата.

Р.Князевич наголосив, що "Батьківщина" не має іншого виходу, крім як звернутися до міжнародних спостерігачів, дипломатичних установ і ПАРЄ.

"Крім того, ми звернулися до генерального прокурора, оскільки вважаємо, що такого роду дії державного каналу містять ознаки злочину, передбаченого ст. 157 Кримінального кодексу України, оскільки вводить в оману виборців", - додав він.

Також опозиція звернулася до Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету телебачення та радіомовлення з вимогою відреагувати на дії УТ-1.

У свою чергу, керівник центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції "Батьківщина" Олександр Турчинов зауважив, що фільм про лідерів опозиції, який демонструє Перший національний, є не просто контрпропагандистським. "Це цинічна брехня проти Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, проти наших представників Об’єднаної опозиції, проти взагалі Об’єднаної опозиції", - сказав він.

А.Туричнов наголосив, що на сьогодні «90% ефірного простору працює на Партію регіонів та чинну владу». "Навіть таке співвідношення їх не задовольняє і вони переходять до прямої жорсткої, брудної пропагандистської кампанії", - додав він.