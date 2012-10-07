Турчинов визнав, що все його майно переписане на близьких
Керівник центрального виборчого штабу об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов визнав, що все майно, яке він має, переписане на його близьких.
Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу, відповідаючи на запитання як так сталося, що згідно з декларацією, у нього немає нерухомого майна і автомобіля.
«Ви знаєте, працюючи в нашому політикумі, потрібно розуміти, що в будь-яку мить можуть затримати і арештувати», - сказав О. Турчинов.
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При цьому він додав, що «так склалося з причин небезпек». О.Турчинов зауважив, що свого часу ходив на допити «як на роботу».
«Проаналізували мою діяльність на всіх посадах, які я займав. Мабуть не знайшли підстави, аби сфабрикувати справу», - сказав він.
О.Турчинов також додав, що особисто не водить авто і має службовий транспорт.
«І мені цього достатньо», - зазначив він.