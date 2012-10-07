Турчинов визнав, що все його майно переписане на близьких

Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу, відповідаючи на запитання як так сталося, що згідно з декларацією, у нього немає нерухомого майна і автомобіля.

«Ви знаєте, працюючи в нашому політикумі, потрібно розуміти, що в будь-яку мить можуть затримати і арештувати», - сказав О. Турчинов.

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При цьому він додав, що «так склалося з причин небезпек». О.Турчинов зауважив, що свого часу ходив на допити «як на роботу».

«Проаналізували мою діяльність на всіх посадах, які я займав. Мабуть не знайшли підстави, аби сфабрикувати справу», - сказав він.

О.Турчинов також додав, що особисто не водить авто і має службовий транспорт.

«І мені цього достатньо», - зазначив він.