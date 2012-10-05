Мартинюк визнав, що закон про мови було ухвалено з «певними порушеннями»

Про це перший віце-спікер парламенту сказав у інтерв'ю газеті «Київський вісник».

«Так, дійсно, певні порушення при цьому були. В тому сенсі, що цей документ не розглядався в другому читанні за підсумковою таблицею. Разом з тим, ті, хто мав готувати таблицю, всіляко саботували це. Загалом зрозуміло: профільний комітет очолювали затяті опоненти цього закону. І вони у жодному разі не допустили б його розгляду так, як це передбачає регламент: з порівняльною таблицею», - сказав А.Мартинюк.

За його словами, під час ухвалення закону про мови був «ще один важливий момент, який полягає в тому, що треба було ухвалити закон саме несподівано, тому що ті, хто відстежував, як він приймався в першому читанні, не могли не бачити, які великі баталії відбувалися не тільки в сесійному залі, а й за його межами». «І якби це питання розглядалося планово, якби його політичні опоненти знали, коли саме це відбуватиметься, боюся, все могло б закінчитися трагедією. Зокрема й в сесійному залі, тому що наближаються парламентські вибори, а разом з цим радикалізуються настрої, посилюється боротьба за те, щоб сподобатися тим чи іншим виборцям.», - сказав А.Мартинюк.

При цьому він відзначив, що «не можна було виключити нові спроби захоплення будівлі Верховної Ради найагресивнішими пронаціоналістично налаштованими силами».

«Ситуація була надзвичайно складною, тому довелося виходити з того, що краще дещо порушити ті чи інші правила і зберегти відносно спокійну обстановку процесу ухвалення закону, ніж свідомо довести справу до серйозного політичного протистояння, яке цілком могло б закінчитися плачевно як для його учасників, так і для авторитету України в цілому як держави», - зазначив А.Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Опозиція заявляла, що закон ухвалено з істотними порушеннями.

10 серпня закон набув чинності.

Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів з питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні. Головою робочої групи з підготовки нової редакції закону про мови є віце-прем'єр-міністр – міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.