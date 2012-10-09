Яценюк каже, що регіонали залякують виборців

Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні під час прес-конференції в Миколаєві, повідомили УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції.

Він наголосив, що в Україні вже сьогодні проходить масштабне фальшування виборів: «Виборчий процес – це не тільки останній день. Найважливіше – це підготовка до виборів і проведення самої виборчої кампанії. Сьогодні можна чітко сказати, що проведення виборчої кампанії в Україні не відповідає демократичним нормам і стандартам», - переконаний А.Яценюк.

Головною проблемою нині А.Яценюк назвав тиск на виборців та членів виборчих комісій. Зокрема, за його словами, для цього використовуються працівники спеціальних підрозділів. Так, під час туру Об’єднаної опозиції по Україні вони проводять відеофіксацію всіх мітингів. Як заявив А.Яценюк, «не витрачайте робочий час МВС на зйомки наших мітингів. Ми передамо в спецпідрозділи СБУ диски найкращої якості, щоб вони вивчали передвиборчу програму ОО «Батьківщина».

За його словами, працівники правоохоронної системи мають займатися реальною боротьбою зі злочинністю та корупцією і чиновниками, які займаються нині фальшуванням виборів, підкреслив А.Яценюк.

За його словами, лише в Миколаївській області 325 державних службовців і працівників бюджетної сфери відмовились працювати в ДВК, «тому що їх залякали і хочуть звільнити з роботи».

Він оприлюднив кілька заяв від членів ДВК на Миколаївщині, яким погрожують звільненням з роботи, якщо вони не складуть повноваження в комісії. Серед іншого, А.Яценюк зачитав заяви вчителів загальноосвітніх шкіл села Привільне та Олександрії, а також працівника відділення поштового зв’язку в Баштанському районі.

Крім того, наголосив А.Яценюк, місцеві ЗМІ, які фінансуються з бюджету, відмовляють у розміщенні матеріалів Об’єднаної опозиції. «Хоча відповідно до законодавства газети, які фінансуються бюджету, зобов'язані висвітлювати діяльність як провладних, так і опозиційних кандидатів», - підкреслив він.

А.Яценюк повідомив, що на зустрічі опозиційних кандидатів у депутати з громадою приїжджають керівники державних районних адміністрацій та представники Партії регіонів. «Вони фіксують на відео кожного присутнього в залі, переписують прізвища і потім особисто залякують кожну людину, щоб ця людина не приходила на подальші зустрічі», - наголосив він.

А.Яценюк підкреслив, що слова Президента про прагнення демократичних виборів жодним чином не відповідають діям сьогоднішньої влади. «Вони розуміють, що при проведенні демократичних виборів в країні, вони програють виборчу кампанію», - наголосив він.

«Президент В.Янукович особисто несе відповідальність за те, щоб його підлеглі – прем'єр, голова СБУ, міністр внутрішніх справ – не були частиною фальшування виборів. Якщо в Україні можуть бути проведені частково демократичні вибори, адже мова про абсолютну демократичність взагалі не йде, - то для цього ще є три тижні», - підкреслив голова Ради Об’єднаної опозиції.