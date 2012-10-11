На Сумщині розгромили офіс ПР

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації ПР.

«Зламані двері, вибита міжкімнатна стіна, відкритий сейф з документацією − такі сліди залишили після себе злодії. Матеріальні цінності – техніка, комп’ютери, мобільні телефони, особисті речі тощо − все залишилося на місці. За попереднім припущенням, місце нападу обрано не випадково і всі дії були спрямовані виключно на офіс Партії регіонів, адже сусідні офіси у цьому ж приміщенні не пошкоджені», - говориться у повідомленні.

Щодо причин та можливих винуватців злочину, то партійці припускають, що до цього можуть бути причетні представники опозиції. «Злодіїв цікавив тільки вміст наших сейфів. Тобто скоріше за все вони шукали певну інформацію про нашу роботу. Конкретно підозрювати нікого не можу. Але припускаю, що це, можливо, наші опоненти, яким не подобається, як проходить наша передвиборна кампанія: а вона проходить конструктивно, з максимальною повагою до опонентів», − розповів голова Тростянецької райорганізації ПР Олексій Новохацький.

У свою чергу у СЗГ УМВС України в Сумській області кореспонденту УНІАН повідомили, що на місці події ведеться ретельне розслідування. В партійному офісі працює слідча група, тут побував начальник райвідділу міліції. Наразі встановлено, що зловмисники зняли з петель вхідні двері до будинку, але в сам офіс парторганізації відразу потрапити не змогли. Тож невідомі особи проломили гіпсокартонну стіну та, вчинивши в кімнаті безлад, відкрили два сейфа. З одного із них зникло 800 гривень, що належали бухгалтеру партійців.

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – «крадіжка». Слідство по справі триває.