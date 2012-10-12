КВУ: близько двох третин кандидатів-мажоритарників - технічні

Такий хід роблять справжні кандидати з метою мати більше представників у дільничних комісіях. Про це в ефірі«5 каналу»заявив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

За словами голови правління КВУ, "близько двох третин - якщо не більше - кандидатів реєструвались як технічні. Бо чим більше таких кандидатів має головний кандидат, чим більше технічних, тим більше імовірність, що вони потраплять через жеребкування в комісії. Якщо ти маєш двох технічних кандидатів - ймовірність менша".