КВУ: близько двох третин кандидатів-мажоритарників - технічні
11:17, 12 жовтня 2012Політика
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Близько двох третин кандидатів у народні депутати на виборах у мажоритарних округах реєструвались як технічні.
Олександр Черненко розповів про схему
Такий хід роблять справжні кандидати з метою мати більше представників у дільничних комісіях. Про це в ефірі«5 каналу»заявив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.
За словами голови правління КВУ, "близько двох третин - якщо не більше - кандидатів реєструвались як технічні. Бо чим більше таких кандидатів має головний кандидат, чим більше технічних, тим більше імовірність, що вони потраплять через жеребкування в комісії. Якщо ти маєш двох технічних кандидатів - ймовірність менша".
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