Одразу 8 кандидатам в окрузі № 90 на Київщині перехотілося йти на вибори

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися.

Від балотування до ВР відмовилися висуванець партії "Народна ініціатива" Святослав Стамбуляк, висуванець Слов'янської партії Сергій Кривий, висуванка СПУ Тетяна Зав'ялова, а також самовисуванці Сергій Мельничук, Леся Червона, Вадим Балас, Сергій Масюк, Любов Струк.

Таким чином, боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватимуть 22 із 47 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі самовисуванець, народний депутат Віталій Чудновський (фракція "БЮТ-Батьківщина"), народний депутат, самовисуванець Руслан Зозуля (фракція "БЮТ-Батьківщина") та висуванець Партії регіонів, директор Київського обласного центру з інвестицій та розвитку Вадим Коверда.

Згідно з рішенням ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у цьому окрузі.

Таким чином, станом на 11 жовтня з виборчої кампанії вибули 216 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 213 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 916 кандидатів.

Згідно із законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК із заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.