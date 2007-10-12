Микола Вересень говоритиме про торгівлю зброєю з Валентином Бадраком

10:26, 12 жовтня 2007
Політика
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Сьогодні , 12 жовтня, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь журналіст, письменник, який написав першу в Україні книгу про український бізнес військової зброї Валентин Бадрак. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 15 жовтня о 7.30 та о 18.40.

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