Лише 2% українців готові до обрання Президента у Верховній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, було оприлюднено сьогодні на прес-конференції у Києві.

Відповідно до результатів опитування, лише 2% готові делегувати це право Верховній Раді України.

Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна зауважила, що “коли лише 2% населення готові делегувати цю функцію Верховній Раді, я думаю, що тут просто треба поставити крапку і навіть не згадувати можливі варіанти”.

“Різні варіанти в такій ситуації, при такому настрої громадської думки просто неможливі”, - додала вона.

Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня. Було опитано 2043 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.