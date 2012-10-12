Лише 2% українців готові до обрання Президента у Верховній Раді
90% населення вважають, що Президент України має обиратися на загальнонародних виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, було оприлюднено сьогодні на прес-конференції у Києві.
Відповідно до результатів опитування, лише 2% готові делегувати це право Верховній Раді України.
Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна зауважила, що “коли лише 2% населення готові делегувати цю функцію Верховній Раді, я думаю, що тут просто треба поставити крапку і навіть не згадувати можливі варіанти”.
“Різні варіанти в такій ситуації, при такому настрої громадської думки просто неможливі”, - додала вона.
Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня. Було опитано 2043 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.