Хакери атакували сайти опозиції

Про це пише ZN.UA.

Не працювали або працювали з перебоями офіційні сайти партій «Батьківщина», «Фронт змін», а також персональні сайти Юлії Тимошенко й Анатолія Гриценка.

Зокрема, у прес-службі «Фронту змін» повідомили, що перебої у роботі їхнього сайту є результатом DDoS-атаки.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Гриценко підтвердив, що вказані сайти «завалили потужними DDoS-атаками».

В даний час служби технічної підтримки працюють над відновленням роботи інтернет-сторінок.