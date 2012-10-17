Хакери атакували сайти опозиції
15:20, 17 жовтня 2012Політика
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Сайти об’єднаної опозиції зазнали DDoS-атаки.
Хакери "поклали" чотири сайти
Про це пише ZN.UA.
Не працювали або працювали з перебоями офіційні сайти партій «Батьківщина», «Фронт змін», а також персональні сайти Юлії Тимошенко й Анатолія Гриценка.
Зокрема, у прес-службі «Фронту змін» повідомили, що перебої у роботі їхнього сайту є результатом DDoS-атаки.
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Гриценко підтвердив, що вказані сайти «завалили потужними DDoS-атаками».
В даний час служби технічної підтримки працюють над відновленням роботи інтернет-сторінок.
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