Київських малюків залучають до вивчення історії роду

В Києві розпочалося вручення вихованцям дитсадків Святошинського та Оболонського районів книг-альбомів «Рости, моє деревце, з міцного коріння» та національних прапорів України.

Акція проходить за ініціативи народного депутата Олександра Третьякова, повідомляють у його прес-службі.

Книгу отримали вже близько 5 тисяч маленьких киян.

Завдяки книжці-альбому діти зможуть дізнатися про своє походження, близьких родичів, вести календар сімейних свят. «Сподіваюся, ця книга допоможе пробудити в наших дітях цікавість до історії свого роду, а найменшим буде просто приємно здійснювати самостійні відкриття, розпитуючи всіх, А найменшим буде просто приємно робити самостійні відкриття, розпитуючи всіх, хто входить до такого важливого для дитини родинного кола», - зазначає у вітальній листівці політик.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по столичному 218-ому мажоритарному окрузі, до якого входять частини Святошинського та Оболонського районів.