Дружина Луценка заявляє, що тюремники брешуть послу США

Про це у коментарі Gazeta.ua розповіла дружина та захисник Ірина Луценко.

«Нещодавно до мене звернувся посол США. Каже, що йому в черговий раз відмовила Пенітенціарна служба, зіславшись на те, що Ю.Луценко вичерпав ліміт короткострокових побачень за жовтень. Дзвонить мені його помічниця і питає: "Ірина Степанівна, а чи правда, що використав?". Я кажу, ні, бо до нього у жовтні ще ніхто не приїжджав. Тільки після цього ми дізналися, що Пенітенціарна служба придумує усілякі причини і бреше послу США», - сказала І.Луценко.

За її словами, у вівторок, 23 жовтня, «ми плануємо приїзд до Ю.Луценка посла США, може навіть з Євросоюзу будуть люди, та віце-президент ОБСЄ».

Водночас І.Луценко наголосила, що українці намагаються усіляко підтримати її чоловіка.

"Я їжджу по Україні і всюди Ю.Луценка підтримують. Люди кажуть: "Це наш герой". Люди переживають за його здоров'я. Навіть при цій обмеженій інформації, яку вони отримують через один-два канали, люди кажуть: "Сидить ні за що", - повідомила І.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року до 31 серпня 2012 року утримувався в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодовки стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема, у нього хвора печінка і підшлункова залоза. Лікарі діагностували у екс-міністра функціональний гепатит.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.

17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка.

Нині він відбуває покарання у Менській виправній колонії.