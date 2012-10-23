Членам виборчкомів від Ющенка не сподобалось у луганському окрузі: 124 заміни

20:47, 23 жовтня 2012
Політика
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До окружної виборчої комісії № 108 (Луганська область) надійшло звернення від центрального штабу партії «Наша Україна» про виведення 124 членів дільничних комісій від партії і заміни їх новими.

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Про це УНІАН повідомив один з членів ОВК № 108.

За його словами, з вимогою відкликання звернувся житель Луганська А.Ковтун, який має довіреність, підписану керівником центрального штабу «Наша Україна» Сергієм Бондарчуком.

У Луганському обласному виборчому штабі «Нашої України» підтверджують інформацію про відкликання членів комісій, але не знають про її причини.

Водночас джерело в окружкомі припустило, що на нові місця під виглядом «нашоукраїнців» в комісії заведено представників, підконтрольних Партії регіонів.

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