Членам виборчкомів від Ющенка не сподобалось у луганському окрузі: 124 заміни
20:47, 23 жовтня 2012Політика
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До окружної виборчої комісії № 108 (Луганська область) надійшло звернення від центрального штабу партії «Наша Україна» про виведення 124 членів дільничних комісій від партії і заміни їх новими.
Наша Україна масово змінить представників
Про це УНІАН повідомив один з членів ОВК № 108.
За його словами, з вимогою відкликання звернувся житель Луганська А.Ковтун, який має довіреність, підписану керівником центрального штабу «Наша Україна» Сергієм Бондарчуком.
У Луганському обласному виборчому штабі «Нашої України» підтверджують інформацію про відкликання членів комісій, але не знають про її причини.
Водночас джерело в окружкомі припустило, що на нові місця під виглядом «нашоукраїнців» в комісії заведено представників, підконтрольних Партії регіонів.
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