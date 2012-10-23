Лавринович розповів, хто перед ООН виправдовуватиметься за права людини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, доповідь відбуватиметься в рамках нового механізму діяльності Ради ООН з прав людини – Універсального періодичного огляду (УПО).

За словами міністра юстиції України Олександра Лавриновича, для представлення доповіді до Женеви відбула українська делегація на чолі з Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Назаром Кульчицьким.

Огляд міститиме національну доповідь, підготовлену українським урядом, а також доповідь, підготовлену за участі неурядових організацій та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Після представлення доповіді, українській делегації ставитимуться запитання щодо міжнародно-правових зобов’язань держави у галузі прав людини. Запитання грунтуватимуться на висновках та рекомендаціях конвенційних органів у цій галузі, а також інформації, отриманої від неурядових та міжнародних організацій.

О.Лавринович нагадав, що під час підготовки Національної доповіді Міністерством юстиції бралися до уваги рекомендації та звіти Коаліції правозахисних неурядових організацій (http://www.helsinki.org.ua). З боку громадськості координатором громадських консультацій, а також співорганізатором робочих зустрічей, що відбувалися в рамках національного обговорення доповіді, виступала Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Було також створено міжвідомчу робочу групу, до складу якої увійшли представники усіх зацікавлених державних органів, а також Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

О.Лавринович також нагадав, що з матеріалами, які використовувалися для підготовки національної доповіді можна ознайомитися на спеціальному веб-сайті, який був створений Міністерством юстиції за підтримки ПРООН. Сайт розміщено в Інтернеті за адресою: http://www.minjust.gov.ua/upr та містить документи, пов’язані з проходженням Україною огляду у рамках першого циклу УПО, довідкову інформацію щодо процедури УПО, зокрема стосовно участі громадянського суспільства у підготовці Національної доповіді та можливості подавати альтернативні звіти, графік підготовки національної доповіді у рамках другого циклу УПО та проекти Національної доповіді на всіх стадіях її обговорення.

*** Універсальний періодичний огляд щодо зобов‘язань у галузі прав людини - це механізм моніторингу прав людини, який охоплює кожну зі 193 країн, що входять до ООН. Огляд спрямований на покращення ситуації з дотриманням прав людини, виконання державами обов'язків і зобов'язань в галузі прав людини тощо.

Міністерство юстиції України є органом, відповідальним за підготовку Національної доповіді в рамках УПО.