Регіоналам знадобився Столипін - вони хочуть марки, монети і пам'ятник

Відповідний проект постанови “Про заходи щодо збереження реформаторської спадщини видатного державного діяча Петра Аркадійовича Столипіна” зареєстрований у ВР депутатами від Партії регіонів Валерієм Бондиком, Едуардом Прутніком, Олексієм Плотніковим та іншими.

Проектом постанови передбачається урочисто на державному рівні провести заходи щодо збереження реформаторської спадщини П.Столипіна. Кабміну рекомендується у тижневий термін з дня прийняття цієї постанови створити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо збереження спадщини П.Столипіна.

При цьому Державний комітет телебачення і радіомовлення України має організувати тематичні теле- і радіопередачі, а Державна архівна служба України - виставки архівних документів, присвячених П.Столипіну.

Крім того, пропонується рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям під час викладання історії України та політології приділити увагу значенню «столипінських реформ для соціально-економічного розвитку України».

Національному банку України передбачається запропонувати виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 150-річчю з дня народження П.Столипіна; «Укрпошті» - видати серію поштових марок.

Також депутати пропонують рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в установленому порядку опрацювати питання щодо відтворення та встановлення зруйнованого в 1917 році пам’ятника П.Столипіну в місті Києві.

У пояснювальній записці автори проекту постанови зауважили, що ухвалити цей документ необхідно «з метою відновлення історичної справедливості, з огляду на велике значення столипінських реформ для соціально-економічного розвитку України та у зв’язку з тим, що постать Петра Аркадійовича Столипіна не знайшла своєчасного відображення у проекті постанови Верховної Ради України про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2012 році».

“Крім того, враховуючи суспільний запит на відродження історичних витоків державотворення, процес переосмислення історичної спадщини та наслідків соціально-економічних реформ початку ХХ сторіччя, необхідність відновлення історичної пам’яті шляхом відтворення втрачених пам’яток історії, повернення до джерел історичного розвитку України, а також, беручи до уваги значення столипінських реформ для соціально-економічного розвитку України, виникає необхідність прийняття цієї постанови”, - йдеться в пояснювальній записці.