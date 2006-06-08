Представники ”Нашої України”, БЮТ та СПУ зустрінуться опівдні
Спільного зібрання депутатів не буде
Керівник інформаційного департаменту блоку "Наша Україна" Тетяна МОКРІДІ повідомила, представники Блоку Юлії Тимошенко, "Нашої України" та Соціалістичної партії України повинні зустрітися о 12.00, повідомляє "Українська правда".
Вона зазначила, що загальні збори народних депутатів фракцій СПУ, БЮТ і “Нашої України”, які пропонував учора провести лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ, не відбудуться.
"Спільного зібрання не буде. Поки що домовились, що зустрінуться лідери фракцій, де й буде розглянуте згадана пропозиція", - сказала Т.МОКРІДІ.
За її словами, зустріч запланована на 12 годину, однак в хто візьме в ній участь – лідери Юлія ТИМОШЕНКО, О.МОРОЗ і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ чи представники політичних сил – поки невідомо.
Як повідомляв УНІАН, 7 червня, на вимогу фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ в роботі Верховної Ради було оголошено перерву до 14 червня.
О.МОРОЗ надіслав лист Ю.ТИМОШЕНКО та Р.БЕЗСМЕРТНОМУ, у якому запропонував провести загальні збори народних депутатів фракцій СПУ, БЮТ та “Нашої України” не пізніше 10.00 8 червня у сесійній залі парламенту.