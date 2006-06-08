Представники ”Нашої України”, БЮТ та СПУ зустрінуться опівдні

Керівник інформаційного департаменту блоку "Наша Україна" Тетяна МОКРІДІ повідомила, представники Блоку Юлії Тимошенко, "Нашої України" та Соціалістичної партії України повинні зустрітися о 12.00, повідомляє "Українська правда".

Вона зазначила, що загальні збори народних депутатів фракцій СПУ, БЮТ і “Нашої України”, які пропонував учора провести лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ, не відбудуться.

"Спільного зібрання не буде. Поки що домовились, що зустрінуться лідери фракцій, де й буде розглянуте згадана пропозиція", - сказала Т.МОКРІДІ.

За її словами, зустріч запланована на 12 годину, однак в хто візьме в ній участь – лідери Юлія ТИМОШЕНКО, О.МОРОЗ і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ чи представники політичних сил – поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня, на вимогу фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ в роботі Верховної Ради було оголошено перерву до 14 червня.

О.МОРОЗ надіслав лист Ю.ТИМОШЕНКО та Р.БЕЗСМЕРТНОМУ, у якому запропонував провести загальні збори народних депутатів фракцій СПУ, БЮТ та “Нашої України” не пізніше 10.00 8 червня у сесійній залі парламенту.