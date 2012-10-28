У Донецьку на дільниці сейф відкривали болгаркою - згоріли бюлетені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комітету виборців України.

«На ранковому засіданні комісії (перед початком голосування) у голови ДВК Наталі Кофанової з сумки викрали ключі від сейфу, де зберігалися виборчі бюлетені для дільниці. Голова комісії стверджує, що після цього сейф намагались відкрити. Наразі Наталя Леонідівна повідомила, що сейф намагались відкрити пилою "Болгаркою" і через це згоріло 302 виборчих бюлетені», - говориться в повідомленні прес-служби КВУ.

При цьому прес-служба зауважує, що голосування на дільниці вже розпочалося.

Також, за даними КВУ, станом на 9.00 одна з виборчих дільниць Горлівки вже показала 100% явки населення на голосування. «Це дільниця № 000001, що розташована у тимчасовому ізоляторі РУВС Центрально-Міського району Горлівки (пр. Перемоги, 5а). Дільниця має обслуговувати двох громадян, які перебувають на сьогодні в ізоляторі», - зазначили в КВУ.