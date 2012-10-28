У Броварах біля ОВК №97 координатору «Наступу» розбили камеру (відео)

У Броварах, біля приміщення окружної виборчої комісії №97, на координатора «Наступу», журналіста Андрія Качора накинулась невідома особа та розбила камеру.

Про це УНІАН повідомили у «Громадському захисті Київщини».

Як йдеться в повідомленні, «сьогодні, близько 17:00 до приміщення окружної виборчої комісії №97, на замовлення інформаційного куратора броварської влади, члена ОВК Олександра Грицая приїхали журналісти провладного «Першого національного». Таким чином О.Грицай намагався хоча б якось «зам`яти» той безпрєдєл, що відбувався в ОВК зранку. Проте, саме в той момент, коли секретар комісії Максим Сіданіч давав коментар на камеру «Першого національного» і говорив, що ситуація в Броварах навіть спокійніша, ніж вони очікували, на координатора «Наступу», журналіста Андрія Качора накинулась невідома особа та розбила камеру».

«Громадський захист Київщини» наводить відео інциденту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.30 до ОВК №97, що у місті Бровари Київської області, увійшла організована група молодих людей спортивної статури, які заблокували доступ в окремі робочі приміщення ОВК і почали перешкоджати роботі комісії. Між ними виникла сутичка, в якій постраждав співробітник ОВК.

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За словами спостерігачів, представники правоохоронних органів, які прибули на територію виборчого округу, «ніяк не реагували".

Водночас пізніше у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України Київської області спростували інформацію ЗМІ про те, що до приміщення ОВК увірвалися кремезні хлопці в спортивних костюмах і побили співробітника комісії.

Як зазначили у ВЗГ, до міліції не надходило офіційних заяв щодо побиття співробітника окружної виборчої комісії № 97 у Броварах Сергія Щербакова.