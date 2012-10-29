У ЦВК назвали прізвища кандидатів, які є лідерами в мажоритарних округах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до даних, оприлюднених електронною системою «Вибори-2012» в Центральній виборчій комісії, представники ПР лідирують у 113 округах.

Так, з 10 округів в АР Крим представники Партії регіонів лідирують у 9, серед них Борис Дейч, Юлія Льовочкіна, в окрузі №2 лідирує представник партії «Союз» Лев Миримський.

У 17-ти округах Дніпропетровської області лідирують всі представники Партії регіонів. Така сама ситуація в Донецькій області, де у 20 округах перемагають представники цієї політичної сили, серед них Олексій Азаров, Сергій Клюєв, Юхим Звягільський, Валентин Ландик, Тетяна Бахтєєва, Владислав Лук’янов.

Лідирують представники ПР також у 8-ми з 9-ти округів Запорізької області, серед них Євген Карташов, Ярослав Сухий, В’ячеслав Богуслаєв, Артем Пшонка.

У Київській області, де нараховується 8 округів, кандидати від Партії регіонів перемагають у 5 округах, серед них Тетяна Засуха та Петро Мельник. Ще в трьох округах Київської області лідирують самовисуванці, серед них і Михайло Поплавський.

Подібна ситуація спостерігається в Луганській області, де з 10-ти округів у 7-ми лідирують представники ПР, серед них Володимир Демішкан, Віктор Тихонов.

У більшість (8 з 11) округів Одеської області перемагають представники ПР, серед яких Сергій Ківалов, Іван Фурсін, Ігор Плохой. В решті округів цієї області лідирують самовисуванці, зокрема Давид Жванія та Володимир Боделан.

В усіх округах у Харківській області також вибори виграють представники Партії регіонів, серед них Валерій Писаренко, Ірина Бережна, Дмитро Святаш, Олександр Фельдман, Михайло Добкін.

Крім того, у двох округах міста Севастополь перемагають представники цієї партії, серед них Вадим Колесніченко.

Разом з тим у західних регіонах та в Центрі України в основному виграють представники опозиції або самовисуванці.

Так, у Вінницькій області з 8-ми округів в одному виграє представник ПР – Микола Джига, в одному – кандидат від ВО «Батьківщина» - Микола Катеринчук, решта самовисуванці, серед них Петро Порошенко та Григорій Калетник.

У Волинській області з 5-ти округів у 4 перемагають самовисуванці, в тому числі Ігор Єремеєв та Ігор Палиця й один представник ВО «Свобода».

У одному з округів у Житомирській області найбільшу підтримку виборців отримав кандидат від «Батьківщини» Геннадій Зубко, два представника Народної партії, в тому числі Володимир Литвин, а також два самовисуванця і один представник ПР.

У Закарпатській області з 6-ти округів у трьох вибори виграють представники ПР, у трьох – партії «Єдиний центр», в тому числі Віктор та Павло Балоги та Василь Петьовка.

В Івано-Франківській області з 7-ми округів в 4 перемагають кандидати від «Батьківщини», 2 самовисуванці і один представник «Свободи».

У Кіровоградській області з 5 округів в трьох лідирують представники ПР і 2 представники «Батьківщини».

У Львівській області з 12-ти округів в 4-х лідирують представники «Батьківщини», у трьох – представники «Свободи», в тому числі Ірина Фаріон та Андрій Тягнибок, один представник «УДАРу» й один представник ПР, решта самовисуванці.

У Миколаївській області з 6-ти округів у 4-х лідирують «регіонали» і в 2-х - представники «Батьківщини».

У Полтавській з 8-ми округів у 2-х перемагають представники «УДАРу», один – ПР, решта – самовисуванці.

У Рівненській області з 5-ти округів у 4-х виграють представники «Батьківщини» та один представник «Свободи».

У Сумській області з 6-ти округів у трьох перемагають кандидати «Батьківщини», 1 представник ПР – Андрій Деркач і два самовисуванці, в тому числі Олександр Волков.

У Тернопільській області з 5-ти округів у 2-х виграють представники «Батьківщини», 2 – «Свободи» і один самовисуванець.

В Херсонській області з 5-ти округів в одному перемагає «регіонал», ще в одному – кандидат «УДАРу», один представник партії «Україна – Вперед!» і два самовисуванці.

У Хмельницькій області лідирує один представник «Батьківщини», один - ПР, решта самовисуванці, в тому числі Сергій Буряк.

На Черкащині перемагають два представники Партії регіонів, один – «Батьківщини» і 4 самовисуванці.

У Чернівецькій області - два представника «Батьківщини»і два - ПР.

У Чернігівській області - два представника «Батьківщини», один представник Радикальної партії – лідер цієї партії Олег Ляшко і три самовисуванці.

У Києві з 12-ти округів у 6-ти лідирують представники «Батьківщини»: Віталій Ярема, Володимир Яворівський, Олександр Бригинець, Володимир Ар’єв, Володимир Бондаренко та Олександр Чорноволенко, у двох - представники ПР Максим Луцький та Ігор Лисов. Є також один представник «УДАР» і самовисуванці, в тому числі Галина Герега та Алла Шлапак.