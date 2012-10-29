Міліція зафіксувала майже 600 порушень, пов’язаних з виборами

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Найбільша кількість звернень – 115 – зафіксована в м. Києві, найменша – в Кіровоградській та Одеській областях (по 2).

Серед звернень про порушення, зареєстрованих правоохоронцями, найчастіше фігурували повідомлення про незаконну агітацію (147), підкуп виборців (68), порушення виборчого законодавства (34) та пошкодження бюлетенів для голосування (27).

За зібраними матеріалами працівниками органів внутрішніх справ було складено 17 адміністративних протоколів. З них 8 – за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму), 3 протоколи – за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 6 адміністративних матеріалів – за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Міліцією порушено 1 кримінальну справу за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Крім того, по 2 звернення направлено для розгляду за належністю до прокуратури та до ОВК або ЦВК. За іншими повідомленнями проводяться перевірки.